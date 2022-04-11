شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 6,2 مليار جنيه قيمة الاستثمارات لتنفيذ 333مشروعًا تنمويًا بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الدقهلية لعام 21/2022، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مشددةً على أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها.

وأضافت السعيد أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030"، لافتةً إلى أن وزارة التخطيط اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في التخطيط والمتابعة، منها إصدار تقرير "متابعة المواطن في المحافظات 18/2019 – 19/2020 "، وإطلاق تطبيق المحمول "شارك 2030".

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الدقهلية أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 333 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الدقهلية بخطة عام 21/2022 تبلغ 6,2 مليار جنيه. وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الدقهلية بخطة عام 21/2022 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1,8 مليار جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 29,3%، يليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بقيمة 1,7 مليار جنيه بنسبة 27%، ثم قطاع النقل باستثمارات تبلغ 1,2 مليار جنيه بنسبة 19,4%، ويخص قطاع التنمية المحلية 593,3 مليون جنيه بنسبة 9,5%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 459,1 مليون جنيه بنسبة 7,4%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 460,2 مليون جنيه بنسبة 7,4%.

وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الاسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة الدقهلية في خطة 21/2022 تتمثل في توجيه نحو 1,1 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتوجيه نحو 140,3 مليون جنيه لخدمات الكهرباء، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 101 مشروعًا، وفي قطاع التنمية المحلية تبلغ عدد المشروعات التنموية 114 مشروعًا منها مشروع إنشاء واستكمال مصانع تدوير القمامة، رفع كفاءة وتطوير مجازر حكومية، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في قطاع التنمية المحلية في توجيه 274,5 مليون جنيه لتحسين البيئة، ورصف طرق محلية بحوالي 177 مليون جنيه، وفي مجال التعليم قبل الجامعي يستهدف تنفيذ 11 مشروعا تنمويا تتضمن إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي، وفصول رسمي لغات ولغات متميز، وفصول ثانوي عام وتعليم فني، وإحلال وتجديد مدارس تعليم أساسي.























