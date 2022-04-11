شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الروبل مقابل اليورو والدولار بأكثر من 4 لـ5% مع بدء التداول فى بورصة موسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع الروبل مقابل اليورو والدولار بأكثر من 4 إلى 5 % خلال تداول العملات الأجنبية فى بورصة موسكو يوم الاثنين مقارنة بالإغلاق السابق.

وفقًا لبيانات التداول اعتبارًا من الساعة 10:28 صباحًا بتوقيت موسكو،ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 5.15% ليبلغ سعر الدولار 80 روبل ، بينما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 4.47% ليبلغ اليورو 86.4 روبل،وفقا لوكالة تاس الروسية .

وارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 7.65% ليبلغ 81.9 روبل،بينما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 6.25% ليبلغ 87.87 روبل مع افتتاح تعاملات يوم الاثنين، مما يعني أن سعر صرف الدولار واليورو ارتفع بأكثر من 5 روبل مقارنة بالإغلاق السابق .



وارتفع مؤشر بورصة موسكو بنسبة 0.61عند 2608.49 نقطة اعتبارًا من الساعة 10:28 صباحًا بتوقيت موسكو ، بينما انخفض مؤشر RTS -نظام التداول الروسي- المقوم بالدولار بنسبة 4.87% عند 1027.35 نقطة. اعتبارًا من الساعة 10:00 صباحًا ، ارتفع مؤشر بورصة موسكو بنسبة 0.13% عند 2596.17 نقطة، فى حين انخفض مؤشر RTS بنسبة 0.46% عند 1074.99 نقطة .