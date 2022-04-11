شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولى: اقتصاد أوكرانيا يمكن أن يتراجع إلى النصف تقريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع تقرير للبنك الدولى، اليوم الاثنين، أن يتراجع الناتج الاقتصادى الأوكرانى إلى النصف تقريبا هذا العام مقارنة بعام 2021، بسبب الهجوم الروسى.