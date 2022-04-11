الاقتصاد

البنك الدولى: اقتصاد أوكرانيا يمكن أن يتراجع إلى النصف تقريبًا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولى: اقتصاد أوكرانيا يمكن أن يتراجع إلى النصف تقريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع تقرير للبنك الدولى، اليوم الاثنين، أن يتراجع الناتج الاقتصادى الأوكرانى إلى النصف تقريبا هذا العام مقارنة بعام 2021، بسبب الهجوم الروسى.

وقال البنك -في تقريره حسبما ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية إنه من المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي بنحو 1ر45%، مضيفا أن المدى النهائي للتراجع الاقتصادى لأوكرانيا سيعتمد في نهاية الأمر على "مدة وشدة الحرب".

وأضاف أنه سيتراجع الناتج المحلي الإجمالي في روسيا بنسبة نحو 11%، متوقعًا انكماشًا في البلدان الناشئة والنامية في أوروبا وآسيا الوسطى.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا