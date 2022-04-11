شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك إلى 5ر1% في مارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الاثنين ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في الصين خلال مارس الماضي بأكثر من التوقعات، في حين تراجع معدل تضخم أسعار المنتجين "الجملة" .

وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن معدل تضخم أسعار المستهلك ارتفع إلى 5ر1% خلال الشهر الماضي مقابل 9ر0% خلال فبراير الماضي. كان المحللون يتوقعون ارتفاع معدل التضخم إلى 2ر1% خلال مارس الماضي.

في الوقت نفسه استقر معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلبا عند مستوى 1ر1% خلال مارس الماضي.

وتراجعت أسعار الغذاء خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر1%، مع انخفاض سعر لحم الخنزير بنسبة 4ر41%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. في الوقت نفسه ارتفع سعر السلع غير الغذائية بنسبة 2ر2% خلال الشهر الماضي.

في المقابل تراجع معدل تضخم أسعار الجملة إلى 3ر8% خلال الشهر الماضي مقابل 8ر8% خلال شباط/فبراير الماضي، بحسب تقرير منفصل صادر عن مكتب الإحصاء الوطني. وكان المحللون يتوقعون تراجع معدل تضخم أسعار الجملة إلى 9ر7%.