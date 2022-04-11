شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الإثنين تسجل 43 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن اليوم فى الأسواق ارتفاعا ملحوظا بحوالى 3 جنيهات، لتسجل الدواجن فى أسواق التجزئة 43 جنيها للكيلو الأبيض وترتفع أسعار البانيه لأكثر من 90 جنيها والوراك لأكثر من 45 جنيها مع استمرار ارتفاع الطلب فى مصر مع شهر رمضان المبارك .

أسعار الفراخ تسليم أرض المزرعة شهدت قفزة سعر كيلو الدواجن البيضاء تسليم أرض المزرعة لمستويات 39 جنيها ، ويصل السعر للمستهلك بسعر يبدأ بـ 43 جنيها وهذا السعر يختلف من منطقة إلى أخرى ومن محافظة إلى أخري.

سعر الدواجن اليوم فى أسواق الجملة بالنسبة لسعر الأبيض 39 جنيهاسعر الساسو 37 جنيها والكتكوت الأبيض 8.5 _ 8.75 جنيه ، والكتكوت الساسو 4.75 _ 5 جنيهات، الأمهات البيضاء 27.5 جنيه.

ى سياق متصل، سجلت أسعار البيض ارتفاع إلى مستويات 54 جنيها للكرتونة من البيض الأبيض أما سعر البيض البلدى وصل 58 جنيها للكرتونة، وسجل سعر البيض الأحمر 55 جنيها.