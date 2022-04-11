10 مليارات مصروفات المنافع التأمينية في مارس

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وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في إحصاءاتها لشهر مارس 2022 أن عدد المعاملات المنجزة الكترونيا بلغت أكثر من 4.6 ملايين معاملة، فيما تجاوزت زيارات البوابة الالكترونية للمؤسسة 2.9 مليون زيارة، وتخطى عدد المسجلين الجدد فيها 227 ألف مستخدم جديد.
وعن أبرز الخدمات التي تقدمها التأمينات الاجتماعية عبر بوابتها الالكترونية؛ خدمة طباعة التعريف بالمعاش التقاعدي، حيث تجاوز عدد تعاريف المعاش المصدرة من البوابة الالكترونية حاجز 176 ألف تعريف.
وأضافت التأمينات الاجتماعية أنه بلغ عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال خلال شهر مارس الماضي أكثر من 125 ألف مكالمة، كما بلغ عدد مرات تحميل تطبيق المؤسسة من متاجر الأجهزة الذكية أكثر من 141 ألف تحميل.
وأعربت عن اعتزازها بخدمة جميع عملائها من متقاعدين ومشتركين وأصحاب عمل ومستفيدين، وذلك من خلال تسخير جميع جهودها التقنية وكوادرها البشرية لتحقيق التميز في الخدمة المقدمة بما يسهم في تقديم منتجات وخدمات عالية الموثوقية والاعتمادية؛ لتمكين وصول جميع عملائها للخدمات والمنصات والقنوات الرقمية بكل يسر وسهولة.
إحصاءات التأمينات مارس 2022:
- مصروفات المنافع التأمينية 10 مليارات ريال
- المعاملات المنجزة الكترونيا 4.6 ملايين معاملة
- زيارات البوابة الالكترونية 2.9 مليون زيارة
- المسجلون الجدد 227 ألف مستخدم
- تعاريف المعاش المصدرة 176 ألف تعريف
- المكالمات الواردة 125 ألف مكالمة
- مرات تحميل التطبيق 141 ألف تحميل
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