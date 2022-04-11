ارتفاع أعداد السيارات المستوردة في مارس 15.5%

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وبحسب الأرقام الإحصائية الصادرة عن «موانئ» فقد سجلت موانئ السعودية ارتفاعا في حجم الأطنان المناولة بنسبة 0.09% بإجمالي بلغ نحو 25 مليون طن، وأعداد الحاويات المناولة بنسبة 2.5% بإجمالي بلغ نحو 865 ألف حاوية وذلك مقارنة بالمدة ذاتها من العام 2021.
وفي المقابل سجلت موانئ السعودية انخفاضا في أعداد المواشي المستوردة بنسبة 73.4% بواقع نحو 105 آلاف رأس من الماشية، وكذلك انخفاضا في أعداد السفن بنسبة 1.27% بإجمالي بلغ 1,091 سفينة، وذلك نتيجة للعرض والطلب في ظل التحديات التي تواجه النقل البحري وسلاسل الإمداد العالمي.
يذكر أن الهيئة العامة للموانئ تواصل العمل على تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية من خلال استراتيجيتها المؤسسية الهادفة إلى تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر، يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يسهم في تحقيق مستهدفات قطاع النقل البحري ويتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ويدعم برامج رؤية المملكة 2030.
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