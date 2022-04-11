شكرا لقرائتكم خبر 20 % حصة السيارات الهجينة والكهربائية من مبيعات هيونداي وكيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت حصة السيارات الصديقة للبيئة (هجينة وكهربائية) أكثر من 20% من مبيعات هيونداي وكيا الكوريتين هذا العام.

وأظهرت بيانات أن شركتي هيونداي موتور وكيا كورب باعتا أكثر من سيارة صديقة للبيئة من بين كل خمس سيارات مباعة هذا العام، ويرجع ذلك إلى تزايد شعبية هذه النوعية من السيارات.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أمس، أن الشركتين باعتا 64.4 ألف سيارة هجينة وكهربائية خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضي، أي ما يمثل 23.5 % من المبيعات المحلية التي بلغت 273.7 ألف سيارة.

ويشار إلى أن هذه أول مرة تتجاوز فيها نسبة السيارات الكهربائية المباعة في السوق المحلي 20%.

تمثل هذه النسبة ارتفاعا بواقع 9.4 نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما أنها تتجاوز نسبة مبيعات السيارات الصديقة للبيئة خلال عام 2021 بأكمله، التي بلغت 18.2%.

وقال المراقبون «إن ارتفاع مبيعات السيارات الصديقة للبيئة يأتي في توسع شركات صناعة السيارات في إنتاج هذه السيارات في ظل ارتفاع شعبيتها بين المستهلكين الكوريين الجنوبيين واستمرار الطلب على الطرازات الهجينة».

وقد باعت هيونداي وكيا 22.7 ألف سيارة كهربائية خلال الربع الأول من العام، أي نحو 2.6 مرات أكثر من العام الماضي.

كما باعت شركة كيا 36.5 ألف سيارة كهرباية وهجينة خلال الربع الأول، بارتفاع بنسبة 75.6 % مقارنة بالعام الماضي.

وباعت هيونداي 13.5 ألف سيارات كهربائية خلال الربع الأول من هذا العام، أي بزيادة 2.5 مرة مقارنة بالمبيعات خلال نفس الفترة من العام الماضي.