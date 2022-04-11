«هدف» يدعم الشهادات المهنية لهيئة المراجعين والمحاسبين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عن دعم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» لجميع الشهادات المهنية التي تعقدها الهيئة. وأوضحت الهيئة أنه تم أخيرا اعتماد 3 شهادات مهنية جديدة، وهي: شهادة المعايير الدولية، وشهادة المسار التدريبي في المحاسبة الحكومية، وشهادة المسار التدريبي في المراجعة الحكومية، في حين تقوم آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة وفقا للتكاليف المحددة على موقع «طاقات» taqat.sa، حيث يترتب رفع مطالبة من خلال الموقع مرفقا معها صورة الشهادة، ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة.



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