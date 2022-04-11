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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الحكومة الرقمية أكملت بالتعاون مع وزارة الإعلام تدريب 120 جهة حكومية على آليات تعزيز جودة المحتوى الرقمي وتحسين ترتيب المواقع في محركات البحث، وذلك بعد أن عقدت خمس ورش عمل على مدار ثلاثة أشهر. وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المبذولة من أجل ضمان توفر عناصر بناء التواجد الرقمي الفعال، بالاعتماد على ثلاثة محاور أساسية هي، الجانب التقني وتحسين المحتوى على صفحات الموقع، والتحسين خارج الموقع الالكتروني بين كافة المواقع الالكترونية، واتباع ممارسات SEO الصحيحة، فضلا عن تحقيق النمو في عدد الزيارات الفاعلة للمواقع الالكترونية الحكومية، إضافة إلى تطوير الكوادر الحكومية في مجال تحسين محركات البحث وجودة المحتوى.



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