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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بنك التنمية الصيني عزز دعمه المالي لتطوير الطاقة النظيفة في الربع الأول من العام الجاري.

وذكر بنك التنمية الصيني أنه قدم قروضا بقيمة 109 مليارات يوان (17.12مليار دولار) لقطاع الطاقة، لدعم تنمية الطاقة النظيفة وتحويل الطاقة التقليدية إلى طاقة خضراء.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) فقد تم خلال هذه الفترة منح قروض بإجمالي 76.5 مليار يوان لتطوير الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة النووية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهروضوئية.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت القروض غير المسددة حتى نهاية الربع الأول هذا العام في قطاع الطاقة النظيفة بمقدار 48.8 مليار يوان عن نهاية العام الماضي، بحسب البنك.