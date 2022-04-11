4.8 آلاف جولة لضبط جرائم التستر خلال مارس

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واستهدفت الجولات الميدانية مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، حيث شملت تموينات الأغذية، ومغاسل الملابس وصوالين الحلاقة، ومنشآت بيع قطع غيار السيارات، وورش الصيانة والألمنيوم، ومنافذ بيع البطاريات، ومتاجر الأقمشة والمفروشات والملابس والكماليات، والمتاجر المتخصصة في بيع مستحضرات التجميل والهدايا والكماليات.
وتحيل وزارة التجارة ملاك المنشآت المخالفة إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقا لنظام مكافحة التستر، الذي ينص على فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاما وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
جولات مكافحة التستر:
- الفترة : مارس 2022
- الجولات : 4844 جولة تفتيشية
الأنشطة:
- تموينات الأغذية
- مغاسل الملابس
- صوالين الحلاقة
- قطع غيار السيارات
- ورش الصيانة
- ورش الألمنيوم
- منافذ بيع البطاريات
- متاجر الأقمشة
- متاجر المفروشات
- متاجر الملابس
- متاجر الكماليات
- بيع مستحضرات التجميل
- محلات بيع الهدايا
العقوبات:
- السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات
- غرامة مالية خمسة ملايين ريال
- حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة
- إغلاق المنشأة
- تصفية النشاط
- شطب السجل التجاري
- المنع من مزاولة النشاط التجاري
- استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب
- إبعاد المتستر عليهم عن المملكة
- عدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل
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