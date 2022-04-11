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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 1403 شباب سعوديين أسهم مركز غرفة الشرقية في توظيفهم بمؤسسات القطاع الخاص خلال الفترة 1 يناير - 31 مارس 2022. وأوضحت غرفة الشرقية أن عدد طالبي العمل المسجلين بالموقع الالكتروني للمركز بلغ حوالي 12855 شخصا، في حين بلغ عدد المنشآت المستفيدة من خدمات المركز 45 منشأة من مختلف المستويات، وحقق المركز من خلال الموقع الالكتروني للتوظيف أو من خلال اللقاءات الوظيفية 3076 وظيفة في 8 لقاءات عامة، كما بلغ عدد طالبي العمل المشاركين في تلك اللقاءات 3309 مشاركين.



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