شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أبناء مازن السعيد.. تعزيز التآلف والانتماء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يمثل مجلس أبناء مازن السعيد بالخبر، فرصة مميزة، لتجديد الموروث الثقافي السعودي الأصيل، في التلاقي والاجتماع بالأهل والأصدقاء والأقارب، وجميع أطياف المجتمع، لتعزيز روح المحبة والتآلف والانتماء.

ويشهد المجلس، خلال شهر رمضان المبارك، أنشطة حوارية ونقاشية متعددة، تصب جميعها في مصلحة الوطن بشكل عام، وتعزز العادات الأصيلة في نفوس الجيل الجديد، فضلا عن دورها في بث روح التواصل والمحبة في نفوس النشء وتقوية الروابط الأسرية والمجتمعية، بعيدا عن عالم الإنترنت والهواتف الذكية الذي قلص التواصل المباشر بين أفراد المجتمع.

ويسهم المجلس، بشكل فعال، في زيادة التماسك المجتمعي، وتعزيز قيم التراحم والحوار، وتقوية الروابط واللحمة الوطنية، بما يدعم سمات المجتمع السعودي الأصيلة القائمة على المحبة والتآلف.