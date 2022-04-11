شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس عبدالرحمن العطيشان.. دعم الأصالة المجتمعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعكس مجلس رجل الأعمال عبدالرحمن العطيشان بالدمام، مفهوم الأصالة السعودية ، من خلال تعزيز الترابط في نفوس الأجيال، وخلق الألفة، وزراعة خصال المحبة.

وطوال شهر رمضان المبارك، يستقبل المجلس فئات مجتمعية عدة، ويبسط لهم مجالا رحبا للحوار والنقاش وطرح الرؤى في المجالات الحياتية المختلفة، صانعا بذلك نموذجا حيا للتواصل الفعال المبني على أرض صلبة من الأصالة المجتمعية والترابط الأخوي.

ويمثل المجلس مكانة بالغة الأهمية في التواصل الاجتماعي، لما له من دور كبير في تقوية الترابط الأسرى والمجتمعي، وتعزيز أواصر القربى والاهتمام بالمبادئ والأخلاق والعادات والتقاليد الأصيلة المتوارثة عن الآباء والأجداد.