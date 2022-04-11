شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أسرة الخضري.. تماسك وتراحم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يُحيي مجلس أسرة الخضري بالخبر، ليالي شهر رمضان الكريم، باستقبال الأهل والأقارب والأصدقاء والجيران، في مشهد يعكس عمق الموروث الثقافي السعودي الأصيل، المبني على التآلف المجتمعي والمحبة.

ويسهم المجلس في زيادة التماسك والترابط الأخوي، من خلال تعزيز مفهوم التراحم، ودعم الحوار والنقاش، إضافة إلى خلق جسر من التواصل بين الأجيال المختلفة، إذ يحفل المجلس بأنشطة التعارف المختلفة ومناقشة جميع القضايا التي تهم المجتمع.

ويمثل المجلس فرصة لتلاقي الأفكار، وتبادل الأحاديث والموضوعات الاجتماعية والتراثية والوطنية المختلفة، بما يعزز من لُحمة النسيج الاجتماعي