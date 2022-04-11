شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أنشطة اقتصادية ترفع المؤشر الصناعي 22 % خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعية بنسبة 22.3 % في فبراير الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021، إذ استمر في تحقيق اتجاهات نمو إيجابية للشهر العاشر على التوالي، وذلك نتيجة ارتفاع الإنتاج في الأنشطة الفرعية الثلاثة (التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز).

وأوضح تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء، أن معدل النمو السنوي في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في شهر فبراير يمثل أعلى معدل نمو سنوي خلال الثلاث السنوات الأخيرة تقريبا، لافتا إلى أن نمو الرقم القياسي للإنتاج الصناعي أصبح إيجابيا في مايو 2021، واستمر الاتجاه التصاعدي في الأشهر التالية بعد سلسلة من الأشهر التي شهدت معدلات نمو سلبية في عامي 2019 و2020، متأثرة جزئيا بآثار الوباء العالمي.

وذكر التقرير أن نسبة النمو في أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بلغت 74.5% والصناعة التحويلية بنسبة 22.6% وإمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 2.9%، مشيرا إلى أن اتجاهات مؤشر الإنتاج الصناعي في نشاط التعدين واستغلال المحاجر تهيمن على الاتجاه العام في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي.

وقال التقرير: إن الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفع بنسبة 25.5 % في فبراير 2022 مقارنة بالشهر المماثل في العام الماضي، إذ زادت المملكة من إنتاجها النفطي ليصل إلى أعلى مستوى له بنحو 10 ملايين برميل يوميا في شهر فبراير من العام الحالي، فيما ظهر نشاط الصناعة التحويلية متعافيا من تأثيرات جائحة كورونا التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية، ومتأثرا بانتعاش التجارة الدولية وزيادة الصادرات الوطنية، إذ ارتفع أداء نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 14.3% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021.

وبحسب التقرير سجل نشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعا 11.4%.

وأشار إلى أن الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 0.9 % على أساس شهري في فبراير مقارنة بشهر يناير.