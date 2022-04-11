شكرا لقرائتكم خبر عن توطين التموينات والأسواق المركزية يحد من خروج الأموال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت المرحلة الثانية لتوطين التموينات والأسواق المركزية بالمملكة، إذ يقتصر العمل في منافذ البيع على السعوديين بنسبة 100 % في مهن «مشرف قسم»، فيما تقتصر المرحلة على العمل في منافذ البيع بنسبة 50 % من مجموع العاملين في مهن مدير قسم ومساعد مدير فرع ومدير فرع، وأكد عاملون بالأسواق المركزية أن القرار يسهم في الحد من البطالة عبر حلول عملية قابلة للتطبيق، ويؤدي إلى استدامة الوظائف والحد من خروج الأموال عبر تحويلات العمالة الأجنبية، وتدوير المليارات داخل الاقتصاد الوطني.

وقال مدير أحد الفروع في سوبر ماركت، محمد الشمري: إن قرار توطين المهن في التموينات والأسواق المركزية يدعم شباب الوطن، خاصة أنه يحد من البطالة، لا سيما بعد أن ظلت العمالة الأجنبية تحتكر تلك الأسواق لفترة طويلة، إلى أن جاءت رؤية 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأضاف الشمري: إن قرارات التوطين تحد من خروج المليارات من البلاد وتعمل على تدويرها في الاقتصاد الوطني داخل المملكة، مشيرا إلى أن مهن المحاسبة «الكاشير» في الأسواق المركزية والتموينات تم تطبيق التوطين بها بنسبة 100 %، فيما تم البدء بتطبيق القرار في الأقسام الأخرى منذ بداية العام الحالي، في مهنة مشرفي ومديري الأقسام التي في مرحلتها الأولى.

وأوضح أن توطين مديري الفروع ستطبق بنسبة 50 % كمرحلة أولى لتخفيف الضغط على الفرع، فيما سيتم تطبيق المرحلة الثانية بإجراءات من الجهات المختصة.

وقال مشرف قسم في أحد محال السوبر ماركت، محمد الرزق: إن تطبيق قرار التوطين بدأ تنفيذه في جميع الفروع، مشيرا إلى أن القرار سيوفر وظائف لشباب وشابات الوطن، بعد أن كانت العمالة الأجنبية تحتكر تلك الوظائف.

وأضاف: إن الشباب لديهم خيارات وظيفية متنوعة في الأسواق المركزية، بعد قصر العمل على السعوديين بها، مشيرا إلى أن قرار توطين التموينات والأسواق المركزية يعمل على الحد من البطالة بين الشباب، خاصة مع وجود نظام الترقيات الذي يحفز العمالة، فضلا عن أن القرار يسهم في توفير حلول عملية قابلة للتطبيق بين الشباب ويعزز استدامة الوظائف، والحد من خروج الأموال عبر تحويلات العمالة الأجنبية، وتدوير المليارات التي كانت تخرج في الاقتصاد الوطني داخل المملكة.