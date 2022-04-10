شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 10-4-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 10-4-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 9.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.947 مليار جنيه.



إيقاف تداول 16 سهمًاأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 16 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، المشروعات الصناعية والهندسية، أم بي للهندسة، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، النعيم القابضة للاستثمارات، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، حق اكتتاب فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الدولية للأسمدة والكيماويات، شركة النصر للأعمال المدنية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية. إيقاف تداول 16 سهمًاأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 16 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، المشروعات الصناعية والهندسية، أم بي للهندسة، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، النعيم القابضة للاستثمارات، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، حق اكتتاب فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الدولية للأسمدة والكيماويات، شركة النصر للأعمال المدنية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية.

البورصة تخسر 9.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 9.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.947 مليار جنيه. البورصة تخسر 9.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 9.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.947 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 185.8 مليون ورقة مالية بقيمة 597.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 29.5 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.83% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.58%، والعرب على 11.59% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 33.37% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.62%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 27 مليون جنيه، 12.5 مليون جنيه، 6.4 مليون جنيه، 12.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 13.9 مليون جنيه، 44.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.84%، ليغلق عند مستوى 10897 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 1889 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 13348 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 4351 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 1853 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.27% ليغلق عند مستوى 2816 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 5.36% ليغلق عند مستوى 4046 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 1177 نقطة.

وصعدت أسهم 14 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 103 شركة، ولم تتغير مستويات 76 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، الدلتا للسكر، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 130 ألف سهم، 66 ألف سهم، 2000 سهم، 18.5 ألف سهم، 4 أسهم، 52 ألف سهم، 400 ألف سهم، على التوالي. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، الدلتا للسكر، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 130 ألف سهم، 66 ألف سهم، 2000 سهم، 18.5 ألف سهم، 4 أسهم، 52 ألف سهم، 400 ألف سهم، على التوالي.

واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، العربية للصناعات الهندسية مليون سهم، 300 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 13638 سهم.





أسهم خزينةأعلنت 8 شركات وهم المتحدة للإسكان والتعمير، مجموعة مستشفيات كليوباترا، الكابلات الكهربائية المصرية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، راية القابضة للاستثمارات المالية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، واشترت الأولى 10 آلاف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.36% من أسهم رأس المال، والثانية 854 ألف سهم، والثالثة 130 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.52% من أسهم رأس المال.

واشترت الشركة الرابعة 90 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.236% من أسهم رأس المال، والخامسة 40 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.37%، واشترت السادسة 60 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.26%، واشترت السابعة 40 ألف سهم ليصبح إجمالي الأسهم المشتراه 343.6 ألف سهم بإجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.10077%، واشترت الثامنة 1.1 مليون سهم.





نايل سيتي للاستثمار قالت شركة نايل سيتي للاستثمار، إن مجلس الإدارة وافق على اعتماد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة والبالغ قيمتها مبلغ 776,30 جنيه وفقًا لتقرير شركة الاستشارات المالية-بيكرتلي-وحيد عبد الغفار وشركاه (المستشار المالي المستقل) بغرض شراء الأسهم حرة التداول البالغ عددها 3801 سهم طبقًا للخطاب المرسل إلى قطاع القيد بالبورصة المصرية.