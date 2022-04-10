شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 10-4-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 10-4-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 9.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.947 مليار جنيه.



إيقاف تداول 16 سهمًاأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 16 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، المشروعات الصناعية والهندسية، أم بي للهندسة، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، النعيم القابضة للاستثمارات، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، حق اكتتاب فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الدولية للأسمدة والكيماويات، شركة النصر للأعمال المدنية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية. إيقاف تداول 16 سهمًاأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 16 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، المشروعات الصناعية والهندسية، أم بي للهندسة، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، النعيم القابضة للاستثمارات، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، حق اكتتاب فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الدولية للأسمدة والكيماويات، شركة النصر للأعمال المدنية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية.

البورصة تخسر 9.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 9.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.947 مليار جنيه. البورصة تخسر 9.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 9.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.947 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 185.8 مليون ورقة مالية بقيمة 597.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 29.5 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.83% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.58%، والعرب على 11.59% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 33.37% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.62%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 27 مليون جنيه، 12.5 مليون جنيه، 6.4 مليون جنيه، 12.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 13.9 مليون جنيه، 44.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.84%، ليغلق عند مستوى 10897 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 1889 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 13348 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 4351 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 1853 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.27% ليغلق عند مستوى 2816 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 5.36% ليغلق عند مستوى 4046 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 1177 نقطة.

وصعدت أسهم 14 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 103 شركة، ولم تتغير مستويات 76 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر للأسمنت-قنا بسعر إغلاق 13.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.29%.

- الصناعات الكيماوية المصرية-كيما بسعر إغلاق 3.980 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.58%.

- الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 0.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.64%.

- الصناعات الغذائية العربية-دومتي بسعر إغلاق 4.580 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.55%.

- البنك المصري لتنمية الصادرات بسعر إغلاق 8.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.36%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 2.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 17.74%.

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 8.380 جنيه بنسبة تراجع بلغت 17.19%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 13.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 13.92%.

- الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف بسعر إغلاق 0.083 دولار بنسبة تراجع بلغت 9.78%.

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 1.511 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.15%.