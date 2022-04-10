شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر عملة «بيتكوين» 0.3% إلى 42 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة 3ر0% إلى 42 ألفا و593 دولار منذ الساعة الخامسة مساء أمس السبت، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم .

وتقلبت أسعار بيتكوين بمتوسط بلغت نسبته 1ر1%، حيث يتم تداولها بين 42 ألفا و415 دولار و42 ألفا 897 دولار.

وانخفضت الآن بنسبة 38% عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 تشرين ثان/نوفمبر عند 68 ألفا و992 دولار .

وفقدت عملة بيتكوين 1ر7% من قيمتها في الأسبوع الماضي وتراجعت بنسبة 1ر8% حتى الآن هذا العام.