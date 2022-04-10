الدرجة الممتازة تصل لـ 8700 جنيه.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعديل الحد الأدنى للأجور

الشارقة - اميمة ياسر - نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الأحد، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1325 لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

وتضمن القرار أن يكون الحد الأدنى للدرجة الممتازة أو ما يعادلها 8700 جنيه، والدرجة العالية أو ما يعادلها 6300 جنيه، ودرجة مدير عام بـ5100 جنيه شهريا، والدرجة الأولى 4500 جنيه فى الشهر.

والدرجة الثانية 3900 جنيه فى الشهر والدرجة الثالثة 3420 جنيها فى الشهر والدرجة الرابعة 3180 جنيها فى الشهر والدرجة الخامسة 2940 جنيها فى الشهر والدرجة السادسة 2700 جنيه فى الشهر.

وتضمن القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية إنه لا يؤخذ فى الاعتبار لدى حساب الفرق ما هو مقرر من حافز جذب العمالة والحافز التعويضى والحافز الإضافى وبدلات ورواتب الإقامة فى المناطق النائية .