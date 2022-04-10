شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن المياه أبرزها احتياج أفريقيا لـ20 مليار دولار سنويا لتوفيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الماء أهم احتياجات الإنسان، وهو ضروري للتنمية وتحقيق النمو والصمود لمجابهة الصدمات، والماء النظيف، وخدمات الصرف الصحي المأمون، وممارسات النظافة العامة الجيدة عوامل أساسية لتحقيق نواتج صحية إيجابية، وذلك بحسب مقال لديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولى والرئيس السنغالى ماكى سال .. تعرف على 10 معلومات مهمة عن المياه .

1 - ربع سكان العالم - نحو ملياري نسمة- يفتقرون إلى مياه الشرب المأمونة.

2 – النصف الاخر نحو 3.6 مليار نسمة- محرومون من خدمات الصرف الصحي المأمون.

3 – تلوث المياه يتسبب في وفاة 1.5 مليون شخص في أنحاء العالم معظمهم بسبب تدني

4 - في مقابل كل دولارٍ يُستثمر في مياه الشرب الأساسية، يكون العائد 3 دولارات، فالمياه مهمة للإنتاج، إذ تساهم الزراعة بنسبة 23% من إجمالي الناتج المحلي في أفريقيا جنوب الصحراء.

5 - المياه أيضا عاملٌ أساسي في توليد الطاقة الكهرومائية، وقطاعات التعدين، والصناعة. والأهم من ذلك أن 90% من الوقائع المناخية مرتبطة بالمياه.

6 - لقد أبرزت جائحة كورونا أوجه النقص الحرجة في خدمات المياه والصرف الصحي، وما لها من تداعيات خطيرة على الصحة العامة."

7 - يشتد هذا التحدي في أفريقيا حيث يعد تدني جودة المياه السبب الرئيسي في 70-80% من الأمراض. وأصبحت نوبات الجفاف والفيضانات أكثر شدة، والمياه الجوفية تتناقص، وتواجه المدن والمزارع نقصا في إمداداتها من المياه.

8 – يسعى البنك الدولى إلى تنسيق تحرك عاجل في قطاع المياه على ثلاث جبهات: الأولى تعزيز الإصلاحات على صعيد السياسات والمؤسسات، الثانية زيادة الاستثمارات العامة والخاصة، والثالثة تعزيز مشاركة المواطنين.

9 – يسعى البنك الدولى لتنسيق تحرك عاجل في قطاع المياه على ثلاث جبهات: أولها تعزيز الإصلاحات على صعيد السياسات والمؤسسات، وثانيها زيادة الاستثمارات العامة والخاصة، وثالثها تعزيز مشاركة المواطنين."

10 - من الآن وحتى عام 2030، ستزداد الاحتياجات الاستثمارية إلى 6 أضعاف مستوياتها الحالية، وستحتاج أفريقيا إلى استثمارات تصل إلى 20 مليار دولار سنوياً.