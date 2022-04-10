شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المقومات السياحية والأثرية لمحافظة سوهاج فى عيدها القومى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الأحد، العيد القومي لمحافظة سوهاج، والذي يحتفل به في العاشر من أبريل من كل عام، تخليدا لذكري تصدى أبناء المحافظة للحملة الفرنسية على مصر.

وتعد محافظة سوهاج واحدة من أهم محافظات صعيد مصر، إذ تتميز بمقومات سياحية وأثرية متميزة ومتنوعة، ويستطيع زائريها التمتع بمنتجات متعددة من السياحة منها السياحة الثقافية، والعلاجية والصحراوية، حيث تحتوي المحافظة على عدد كبير من المواقع الأثرية التي تعود لمختلف الحقب التاريخية ومتحف سوهاج القومي والذي يضم عددا كبيرا من القطع الأثرية التي تلقي الضوء الحضارة المصرية القديمة ونسك الحج إلى أبيدوس، بالإضافة إلى التراث الشعبي للمحافظة وأهم حرفها التراثية وصناعاتها التقليدية، بالإضافة إلى منطقة وادي بئر العين والذي يعد واجهة لمحبي السياحة الصحراوية وعمل رحلات السفاري وتسلق الجبال بقلب المحافظة لما يتمتع به من جبال شاهقة.

كما يوجد بها مطار سوهاج الدولي والذي يعتبر ثاني أكبر مطار في مصر، الأمر الذي من شأنه يعمل على تشجيع السائحين على زيارتها، فضلا عن وجود مناطق ترفيهية مثل قرية الكوثر السياحية والتي تضم 18 شاليها مجهزا على أعلى مستوى، وجزيرة الزهور والتى تم إنشاؤها على إحدى الجزر في وسط النيل وتبلغ مساحتها خمسة أفدنة، وتضم عددا من الشاليهات السياحية، وجزيرة قرامان والتى تتوسط النيل من الجهة الشمالية لمدينة سوهاج وتعد من الأماكن المتميزة حيث الهواء النقي وجمال المنظر واتساع المساحة.

أما عن المواقع الأثرية بالمحافظة فمنها:

مدينة أبيدوس والتي تضم مقابر أم الجعاب وشونة الزبيب وكوم السلطان ومعبدي الملك رمسيس الأول والملك سيتي الأول والجبانة الجنوبية.

مدينة أخميم والتي تقع على الضفة الشرقية للنيل، وتضم مجموعة كبيرة من المواقع الأثرية من أهمها معبد رمسيس الثاني.

ومنطقة الحواويش وتتضمن جبانتين ، الأولى جبانة الحواويش (أ) وترجع إلى عصور ما قبل الأسرات حتى العصرين اليوناني الروماني والعصر الإسلامي، والثانية جبانة الحواويش (ب)، وتمثل جبانة مدينة أخميم عاصمة الإقليم التاسع من أقاليم مصر العليا، ويصل عدد مقابرها نحو 900 مقبرة تؤرخ بعصر الدولة القديمة وعصر الانتقال الأول.

وتوجد مجموعة أخري من المواقع الأثرية منها الرقاقنة والمحاسنة وبيت خلاف، نجح الدير، والمشايخ والعمرة وغيرها.

وتحتوي المحافظة على عدد من الآثار القبطية منها الدير الأبيض والذي يطلق عليه دير الأنبا شنوده أحد أشهر القديسين في تاريخ المسيحية بمصر، و الدير الأحمر الذي يطلق علٌيه هذا الاسم نظرا لبنائه من الطوب الأحمر، وشيده القديس بشاي، و كذلك يوجد دير الشهداء و دير السيدة العذراء بجبل الحواويش.

وتتميز المحافظة بوجود عدد من المساجد الأثرية منها مسجد الأمير حسن بأخميم ومسجد الأمير محمد والجامع الصيني وجامع سيدي جلال ومسجد الأمير عثمان.

واشتهرت محافظة سوهاج بالحرف التراثية مثل صناعة النسيج اليدوي منذ أقدم العصور خاصة بمدينة إخميم حيت يتميز نساجوا سوهاج بإنتاج الحرير الطبيعي والمنسوجات مثل (الكوفيرتات والشيلان والطرح ومفارش السرير).