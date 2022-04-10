شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات البورصة للجلسة الرابعة.. ورأس المال يفقد 9.9 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وخسر رأس المال السوقي 9.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.947 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.84%، ليغلق عند مستوى 10897 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 1889 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 13348 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 4351 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 1853 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.27% ليغلق عند مستوى 2816 نقطة.