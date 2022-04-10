شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد.. وعيار 21 يسجل 1000جنيه للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسعار الذهب في مصر اليوم شهدت ارتفاع بحوالي 5 جنيهات، رغم أن سوق الذهب العالمي يتوقف عن التداول يومي السبت والأحد في كل أسبوع، فكيف ارتفعت أسعار الذهب في السوق المصري رغم توقف السوق العالمي للذهب، والأمر هنا مرهون بحركة سعر الدولار في مصر بحسب علاء راشد الخبير في أسواق المعادن الثمينة، والذى أكد أن إغلاق شاشة التدوال عالميًا لم يمنع الذهب في مصر من الصعود، بعد مؤشرات ومعلومات عن تحرك سعر الدولار

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد من عيار 24 ارتفاع لمستويات 1143 جنيها للجرام، ونؤكد مرارا وتكرارا أنه لا يوجد مشغول ذهبي تقليدي من عيار 24 وأن كافة المشغولات تكون أعيرة دون العيار 24 ويعد هذا العيار هو العيار المكون للسبائك.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 24





أسعار الذهب اليوم عيار 18

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 18 ارتفاع واضح بحوالي 5 جنيهات، وذلك في ظل تحرك أسعار الذهب لجميع الأعيرة بالتزامن مع تحرك سعر الدولار كما ذكرنا في أول فقرة، ويسجل الذهب عيار 18 سعر 857 جنيها للجرام.





أسعار الذهب عيار 21يعد عيار 21 هو الأكثر مبيعًا في مصر وسجل مستويات 1000 جنيها للجرام الآن في سوق الصاغة بتداولات اليوم الأحد 10 أبريل 2022، مقابل سعر الذهب أمس عيار 21 كان يسجل 995 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعيات.







أسعار الذهب اليوم في البورصة العالميةسعر الذهب في البورصة العالمية اليوم الأحد هو نفس سعر الإغلاق الأسبوعي، بمعني أنه لا يوجد تداول في البورصة العالمية على الذهب، وأغلق الذهب تداولاته هذا الأسبوع 1948 دولار مرتفعا طوال جلسات الأسبوع بنسبة 0.4% مستفيداً باستمرار التوترات الجيوسياسية في أوكرانيا وفرض مزيد من العقوبات على روسيا من قبل أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي.

أسعار الجنيه الذهب في مصربلغ سعر الجنيه الذهب في السوق المصري بتداولات الأحد 8 آلاف جنيها، مرتفعًا حوالي 40 جنيها عن سعر صباح أمس السبت، ومع ارتفاع سعر الذهب عيار 21 نشهد زيادة ملحوظة في سعر الجنيه الذهب.