شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.56% ليصل إلى مستوى 10928 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 1901 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 13383 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.08% ليصل إلى مستوى 4346 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 1882 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.11% ليصل إلى مستوى 2850 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.81% ليصل إلى مستوى 4198 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، المشروعات الصناعية والهندسية، أم بي للهندسة، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، النعيم القابضة للاستثمارات، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات.

وأعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقات على أسهم شركة أوراسكوم للتنمية مصر لعدد 624.5 ألف سهم بقيمة إجمالية 624.5 ألف جنيه في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، الدلتا للسكر، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 130 ألف سهم، 66 ألف سهم، 2000 سهم، 18.5 ألف سهم، 4 أسهم، 52 ألف سهم، 400 ألف سهم، على التوالي.

واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، العربية للصناعات الهندسية مليون سهم، 300 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 13638 سهم.

أعلنت 8 شركات وهم المتحدة للإسكان والتعمير، مجموعة مستشفيات كليوباترا، الكابلات الكهربائية المصرية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، راية القابضة للاستثمارات المالية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، واشترت الأولى 10 آلاف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.36% من أسهم رأس المال، والثانية 854 ألف سهم، والثالثة 130 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.52% من أسهم رأس المال.

واشترت الشركة الرابعة 90 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.236% من أسهم رأس المال، والخامسة 40 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.37%، واشترت السادسة 60 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.26%، واشترت السابعة 40 ألف سهم ليصبح إجمالي الأسهم المشتراه 343.6 ألف سهم بإجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.10077%، واشترت الثامنة 1.1 مليون سهم.

في سياق آخر أعلنت شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، عن رسوم عملية صيانة الصرف المشوف بهندستي صرف (النهضة وشمال التحرير) بقيمة إجمالية 16.1 مليون جنيه.

من جهتها قالت شركة نايل سيتي للاستثمار، إن مجلس الإدارة وافق على اعتماد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة والبالغ قيمتها مبلغ 776,30 جنيه وفقًا لتقرير شركة الاستشارات المالية-بيكرتلي-وحيد عبد الغفار وشركاه (المستشار المالي المستقل) بغرض شراء الأسهم حرة التداول البالغ عددها 3801 سهم طبقًا للخطاب المرسل إلى قطاع القيد بالبورصة المصرية.