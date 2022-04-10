شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين سعود الطاسان رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة المالية هيرميس السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - * بدأت أنشطة المجموعة المالية هيرميس في المملكة العربية السعودية عام 2007*

* يعد تعيين الطاسان امتداد للاستثمارات التي تضخها المجموعة المالية هيرميس في سوق المملكة*

* نجحت المجموعة المالية هيرميس في تقديم خدماتها الاستشارية في عدد من كبرى الصفقات بالمملكة خلال السنوات الأخيرة مثل أرامكو، وأكوا باور، والخريّف لتقنيات المياه والطاقة، وذيب لتأجير السيارات*



أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس القابضة أن بنكها الاستثماري، الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة ، قد عين سعود الطاسان رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة المالية هيرميس السعودية، وقد عمل الطاسان قبل انضمامه للمجموعة المالية هيرميس في منصب رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية ببنك أوف أمريكا ميريل لينش في السعودية.

ويتمتع الطاسان بخبرة تربو على 15 عاماً، حيث نجح في قيادة فرق عمل دولية ومحلية سواءً في قطاعي الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب (Sell-Side) أو قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-Side). وشغل الطاسان قبل عمله في بنك أوف أمريكا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة سويكورب للخدمات المالية المتخصصة في مجال الاستشارات المالية وإدارة الأصول والاستثمار المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما عمل الطاسان ضمن الشراكة بين شركة الأهلي كابيتال ومؤسسة جولدمان ساكس، حيث ركز عمله على عمليات الدمج والاستحواذ، إلى جانب عمله في مجال تمويل المشروعات والقروض المشتركة بالبنك السعودي الفرنسي.

وفي هذا السياق، رحب كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، بانضمام سعود الطاسان إلى الشركة نظرًا للخبرات الهائلة التي يحظى بها في مجال خدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، ومن خلال وجود مثل هذه الكفاءات في الشركة سوف تتمكن المجموعة من اغتنام فرص النمو الذي يزخر بها السوق السعودي في هذا المجال. وأضاف أن الطاسان سيتولى تنفيذ استراتيجية المجموعة للتوسع في السوق السعودي النشط والذي يشهد نمو سريع ، مؤكدًا أن خبرة الطاسان الكبيرة في العمل بكبرى المؤسسات المالية ومهاراته القيادية المشهود بها في مجال الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تجعله الاختيار الأمثل للانضمام إلى فريق عمل المجموعة المالية هيرميس. وأعرب عوض عن تطلعه لتحقيق المجموعة مزيد من النجاح في السوق السعودي تحت قيادته.

ومن جانبه قال محمد عبيد، الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار في المجموعة المالية هيرميس القابضة، أن السوق السعودي يعد حاليًا أكبر أسواق المنطقة وأسرعها نموًا حيث يبلغ إجمالي القيمة السوقية لسوق الأوراق المالية السعودية "تداول" حوالي 3.27ترليون دولار ممثلاً حوالي 215 سهم مدرج بالسوق على المؤشر الرئيسي و 25 سهم مدرج بالسوق على المؤشر الموازي. بالإضافة إلى ذلك، تشكل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بقيادة المملكة العربية السعودية اليوم 7.6٪ من مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI) مقابل 1.6٪ قبل خمس سنوات، وتمثل المملكة العربية السعودية منفردة 4.36٪ من مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI). وعل نحو آخر، يقترب إدراج المملكة في مؤشر فاينانشيال تايمز (FTSE)للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة .وأضاف عبيد أن أنظار المستثمرين تتجه حاليًا نحو فرص النمو الواعدة بالمنطقة، مشيرًا إلى أن التوقيت ملائم للمجموعة المالية هيرميس لتسطير فصل جديد في مسيرة نموها بالسوق السعودي.

وأضاف سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس في المملكة العربية السعودية، أنه فخور وسعيد بالانضمام إلى واحدة من أكثر مؤسسات الخدمات المالية شهرة في المنطقة. مؤكدًا انه قد تابع تطور المجموعة المالية هيرميس في المملكة العربية السعودية على مدارالعقد الماضي وكان دائمًا معجبًا بعمق تغطية السوق والقدرات الاستشارية والإلتزام نحو العميل الواضح. فقد عززت المجموعة المالية هيرميس مكانة علامتها التجارية بقوة على مر السنين، وبفضل سجلها الحافل بالإنجازات عبر الأسواق الناشئة والمبتدئة (FEM)، وقد أصبحت المستشار المفضل لكبرى المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية أيضاً. وأشار الطاسان أنه مع تطور اسواق رأس المال السعودية وتعميقها والمطالبة بمجموعة أكبر من المهارات في أسواق رأس المال ، أنه مقتنع بأنه لا يوجد مؤسسة مجهزة بشكل أفضل من المجموعة المالية هيرميس لقيادة التفاعل المعقد بين رأس المال الدولي والفرص المحلية. وأشار الطاسان انه من خلال العمل مع زملائه ذو القدرات العالية في الشركة، يسعده أن تتاح له الفرصة لقيادة جهود المجموعة في السعودية. وأعرب الطاسان عن تطلعه للانضمام إلى فريق قيادة المجموعة المالية هيرميس والبناء على الأساس الصلب وإمكانات النمو في الأعمال الواعدة خلال هذه المرحلة المشوقة من التطور و النمو في المملكة .

عن المجموعة المالية هيرميس القابضة

تحظى المجموعة المالية هيرميس القابضة (كود HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE) بتواجد مباشر في 13 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار 38 عامًا من الإنجاز المتواصل لتصبح بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف قادر على تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بجميع أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي عام 2015 قامت الشركة بإطلاق قطاع التمويل غير المصرفي تحت مظلة المجموعة المالية هيرميس فاينانس، والتي تتولى إدارة أنشطة متعددة، بما في ذلك أعمال التمويل متناهي الصغر والتأجير والتخصيم بالإضافة إلى أعمال الشركة في مجال الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور والتمويل العقاري والتأمين. ويعكس ذلك استراتيجية تنويع باقة المنتجات والخدمات وتنمية التواجد الجغرافي للشركة – وهو ما أثمر عن التوسع بصورة مباشرة في باكستان وبنجلادش وفيتنام وكينيا ونيجريا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وقد قامت المجموعة بالاستحواذ على حصة حاكمة في بنك الاستثمار العربي (aiBANK) خلال عام 2021، وهي بمثابة خطوة تساهم في التحول إلى بنك شامل في مصر.