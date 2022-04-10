شكرا لقرائتكم خبر عن شركة«إعادة» توصي بزيادة رأسمالها من 891 مليون إلى 1.335 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين «إعادة»،المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، أن مجلس الإدارة أوصى بتاريخ 6 أبريل 2022م، بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 50% من خلال طرح حقوق أولوية.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن عملية زيادة رأس المال بقيمة 445.5 مليون ريال سعودي ستؤدي إلى زيادة رأس مال الشركة من 891 مليون ريال سعودي إلى 1.336 مليار ريال سعودي، وبناء عليه، سيرتفع عدد الأسهم من 89.1 مليون سهم إلى 133.65 مليون سهم، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية لشركة «إعادة»، ودعم خطط التوسع المستقبلية للشركة.

وبينت الشركة أن زيادة رأس المال مشروطة بموافقة البنك المركزي السعودي (ساما)، وهيئة السوق المالية، والجهات الرقابية الأخرى، بالإضافة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وعلاوةً على ذلك، ستعلن الشركة عن تعيين مستشار مالي وتقديم ملف طلب زيادة رأس المال في حينه.

وفي عام 2021، قامت «إعادة»، بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم إلى 891 مليون ريال سعودي، وذلك من 810 مليون ريال سعودي من خلال رسملة 81 مليون ريال سعودي من الأرباح المبقاة، وتمت زيادة رأس المال من خلال توزيع أسهم مجانية، سهمًا واحدًا مقابل كل 10 أسهم.

وتعليقا على ذلك، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التأمين «إعادة»، فهد الحصني: "حققت الشركة السعودية لإعادة التأمين معدل نمو سنوي مركب بلغ 19٪ خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث قمنا بتوسيع أنشطتنا عبر أكثر من 40 سوقًا في الشرق الأوسط وآسيا وسوق لويدز في المملكة المتحدة وإفريقيا".

وأكد الحصني أن الشركة حققت نموًا في "إجمالي الأقساط المكتتبة" بنسبة 19.3٪ لتصل إلى 1.1 مليار ريال سعودي في عام 2021 ، مما يعزز مكانة الشركة بين شركات إعادة التأمين الرائدة في الشرق الأوسط، حيث وضعت «إعادة»، إستراتيجيتها حتى عام 2026، والتي تركز على ترسيخ حضورها في السوق المحلية، فضلًا عن التنويع في الأسواق الدولية.

وتابع الحصني: "تماشيًا مع إستراتيجية الشركة طويلة الأجل حتى عام 2026، انطلقنا بطموح واضح في بداية عام 2021 للتطور والتنويع كشركة يمكنها تلبية احتياجات إعادة التأمين المتزايدة تجاه المخاطر واحتياجات إعادة التأمين المتزايدة في المملكة بشكل موثوق، إذ تهدف الشركة إلى أن تصبح من بين أفضل 50 شركة عالمية في مجال إعادة التأمين".

وعلى الرغم من التحديات التي تشهدها أسواق إعادة التأمين في الوقت الراهن، حافظت الشركة السعودية لإعادة التأمين على سجل الربحية في عام 2021 من خلال تسجيل صافي ربح قدره 38.3 مليون ريال سعودي، مما أدى إلى تحقيق نمو بنسبة 4.4٪ في إجمالي حقوق المساهمين لتصل إلى 964 مليون ريال سعودي بحلول نهاية عام 2021.

وقد حافظت «إعادة»، على تصنيف القوة المالية للتأمين (IFSR) عند الفئة "A3" مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة موديز للتصنيف ، مما يعكس التوقعات للشركة للحفاظ على الربحية وكفاية رأس المال ومستوى مناسب من الاحتياطيات وجودة الأصول القوية حسبما هو مبين في محفظة الشركة الاستثمارية.

تعد شركة إعادة إحدى أكبر شركات إعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتقدم العديد من الحلول في نقل المخاطر، والشركة متخصصة في حلول إعادة التأمين الاتفاقية والاختيارية في قطاعات تأمين الهندسة والممتلكات والبحري والحوادث والمركبات والحياة والصحة.