شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن خطوات توصيل الغاز للوحدات السكنية فى 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الدولة جهودها لتسهيل توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية الجديدة، وفي سياق السطور التالي نحاول أن نلقى الضوء على مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها عند توصيل الغاز للوحدات السكنية والتي تتضمن الآتى ..

1-إﺣﻀﺎر رﻗﻢ اﻟﻐﺎز اﻟﻤﻠﺼﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﺎب اﻟﺸﻘﺔ.

2- في حالة عدم وجود ملصق ﻳﺘﻢ إﺣﻀﺎر اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﻜﺘﻮب ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻌﻤﺎرة.

3-اﻷوراق اﻟﻤﻄﻠﻮبة ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻟﻜﻞ ﺷﻘﺔ ﺻﻮرة ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺳﺎرﻳﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ بمدة لا تقل عن شهر.

4-ﺻﻮرة ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أو ﺻﻮرة ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺗﺔ وﻗﺖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻦ 10 ﺳﻨﻮات.

5- وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻋﻘﺪ اﻳﺠﺎر ﻣﺪته أﻗﻞ ﻣﻦ 10ﺳﻨﻮات ﻳﻠﺰم ﻋﻤﻞ اﺛﺒﺎت ﺗﺎرﻳﺦ

6-إحضار أﺻﻞ ﻓﺎﺗﻮرة ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺣﺪﻳﺜﺔ مدتها لا تقل عن 5 شهور و بنفس العنوان المذكور بعقد الشقة أو أصل فاتورة الشحن لعداد الكارت حديثة بالإضافة إلى أصل مقايسة العداد.

7- أو أصل فاتورة التليفون الارضي بها استهلاك محلي ومخصصة لنفس الشقة وباسم العميل طالب التعاقد أو أصل فاتورة استهلاك مياه مخصصة لنفس الشقة وليست العقار بالكامل وفى حالة عدم توافر أي من هذه المستندات يجوز التعامل بعقد التليفون الأرضي الحديث بالإضافة لفاتورة مدفوعة مقدما.

وحققت شركة مودرن جاس إحدى شركات قطاع البترول خلال عام 2021 زيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل، وذلك نتيجة لمبادرة التقسيط الميسر والتي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية، وبلغ حجم التعاقدات خلال العام للعميل المنزلي حوالى 211 تعاقد من خلال 31 مكتب لخدمة العملاء على مستوى 9 محافظات تعمل بها الشركة ، بالإضافة إلى 19 عميل صناعى بمدينة بدر والعاشر من رمضان، هذا بالإضافة 109 تعاقد لمحطات تموين السيارات بالغاز.

وساهمت الشركة فى تنفيذ المشروعات القومية مثل مدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك المساهمة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتوصيل الغاز الطبيعي إلى محافظات قنا وسوهاج والشرقية، حيث بدأت أعمال الغاز الطبيعي بـ 36 قرية وتوصيل الخدمة إلى 35198 مشترك بالإضافة إلى توصيل الغاز الطبيعي للمخابز البلدية المدعمة، حيث تم توصيل جميع المخابز الكائنة بمناطق عمل الشركة بـ 713 مخبز وكذلك محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى، حيث تم تدفيع الغاز إلى 69 محطة بمختلف مناطق عمل الشركة.