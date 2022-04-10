شكرا لقرائتكم خبر عن تنشيط السياحة ببورسعيد يستقبل 498 سائحاً قادماً على متن إحدى السفن السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقبل مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمحافظة بورسعيد 498 سائحاً وأفراد طاقم البحارة البالغ عددهم 447 القادمين على متن السفينة السياحية النرويجية " VIKING STAR "، القادمة من ميناء سفاجا، بالورد والترحاب.

كما تم توزيع النشرات السياحية عن المحافظات المصرية المختلفه وما يتمتع به المقصد السياحي المصري من مقومات سياحية وأثرية متنوعة، يأتي ذلك في إطار رحلات اليوم الواحد وتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية المختلفة.

وقد حرص السائحين وعدد من أفراد طاقم البحارة على القيام بجولة بمحافظة بورسعيد للتعرف على معالمها السياحية والأثرية.