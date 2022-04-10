شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس سالم بالحمر.. تعاون بناء وتواصل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يدعم مجلس رجل الأعمال سالم بالحمر بالدمام، مفهوم التعاون والتواصل، وتعزيز الانتماء، طوال شهر مضان المبارك، باعتبار المجالس أحد الركائز الأساسية في تشكيل أفراد المجتمع السعودي وفق موروثه الحضاري والاجتماعي والثقافي.

ويعزز المجلس هذه العادة الأصيلة، التي تتوارثها الأجيال منذ القدم، إذ يسهم بشكل كبير في متانة العلاقات الاجتماعية وريادتها، إلى جانب دوره في إشاعة الحب والتراحم، بين أفراد المجتمع كافة.

ويحفل المجلس بأنشطة التعارف ومناقشة جميع القضايا التي تهم المجتمع، ما يدعم بشكل مباشر تقوية الروابط والعلاقات الإنسانية، إذ يمثل فرصة للقاء الأصحاب والأهل، لتبادل الأحاديث والموضوعات الاجتماعية والتراثية والوطنية وغيرها.