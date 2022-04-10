شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس عبدالعزيز القحطاني.. ترابط حيوي ولُحمة وطنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يولي مجلس رجل الأعمال عبدالعزيز القحطاني بالخبر، التحاور وتبادل الآراء والأفكار أهمية قصوى، لتعزيز التآلف المجتمعي والترابط الحيوي، الذي يصب في مصلحة المنطقة وأبنائها ومصلحة الوطن بشكل عام.

ويسهم المجلس، الذي يعقد طوال شهر رمضان الكريم، في زيادة التماسك بين أبناء المجتمع، وتواصل الأجيال المختلفة، حفاظا على أحد أهم عادات المملكة الأصيلة والضاربة في تاريخ الموروث الثقافي السعودي.

ويستفيد من المجلس الجميع باختلاف أعمارهم، فهو مكان لتعلم عادات الآباء والأجداد النابعة من التقاليد السعودية الأصيلة، وهو اجتماع للم الشمل وتقوية الروابط واللحمة الوطنية، وتبادل الأحاديث والآراء.