شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت أسعار النفط تعاملات الأسبوع الماضي يوم الجمعة، على ارتفاع بنسبة 2 %، لكنها سجلت ثاني انخفاض أسبوعي لها على التوالي بعد أن أعلنت دول اعتزامها سحب كميات من النفط الخام من مخزوناتها الإستراتيجية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند الإغلاق 2.20 دولار أو 2.19 % إلى 102.78 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.23 دولار إلى 98.26 دولار.

وانخفض خام برنت 1.5 % على مدار الأسبوع، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 1 % فيما تعرض الخامان القياسيان على مدى الأسابيع الماضية لأشد حالات التقلب منذ يونيو 2020.

وستسحب الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية 60 مليون برميل خلال الأشهر الستة المقبلة مع مطابقة الولايات المتحدة لهذه الكمية في إطار ما أعلنته في مارس عن سحبها 180 مليون برميل من مخزونها الإستراتيجي.

وانخفضت أسعار النفط عند التسوية يوم الخميس، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا، أو 0.5 %، لتبلغ عند التسوية 100.58 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا، أو 0.6 %، ليصل عند التسوية إلى 96.03 دولار للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة للنفط يوم الأربعاء، وتراجعت عقود خام برنت إلى 103.55 دولار وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.20 دولار إلى 98.76 دولار للبرميل.

وتعافت أسعار النفط من خسائرها يوم الثلاثاء، وارتفع خام برنت 0.3 % عند 107.84 دولار للبرميل، وصعد الخام الأمريكي 0.44 % إلى 103.74 دولار.

وانخفضت العقود القياسية لخام برنت وخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط بنحو 13 % خلال الأسبوع قبل الماضي.

وتجاوزت أسعار النفط مستوى 105 دولارات للبرميل يوم الإثنين.

وارتفع خام برنت 63 سنتا بما يعادل 0.6 % إلى 105.02 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.08 دولار أو 1.1 % إلى 100.35 دولار للبرميل.