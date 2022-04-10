شكرا لقرائتكم خبر عن 12 % زيادة في معدل التداول اليومي بسوق الأسهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل معدل التداول اليومي لسوق الأسهم الرئيسية ارتفاعا خلال الأسبوع بنسبة 12 % ليصل إلى 10.23 مليار ريال وبتداولات إجمالية بلغت 51.17 مليار ريال مقارنة بــ9.15 مليار ريال وبقيمة إجمالية 45.76 مليار ريال، خلال الأسبوع قبل الماضي.

وأنهى مؤشر السوق الرئيسية تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 1.7 %، وبزيادة 224 نقطة، مغلقا عند 13314 نقطة، مسجلا أعلى إغلاق أسبوعي منذ 2006، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي يسبقه عند 13090 نقطة.

ووفقا لبيانات «تداول»، سجل 12 قطاعا ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي، تصدرها قطاع الاتصالات بنسبة 4.5 %، تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.8 %، وجاء ثالثا قطاع المرافق العامة بنسبة 2.6 %، فيما حل رابعا قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.05 %، وتلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.01 %، والمواد الأساسية بنسبة 1.9 %، فيما سجلت 9 قطاعات انخفاضا تصدرها قطاعا السلع طويلة الأجل، والنقل بنسبة 2.3 %، تلاهما قطاع التأمين بنسبة 1.6 %، وإدارة التطوير والعقارات بنسبة 1.3 %، بينما سجل قطاع الطاقة انخفاضا بنسبة 0.5 %.

وسجلت أسعار أسهم 87 شركة ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي، مقابل انخفاض أسعار أسهم 125 شركة، واستقر سعر شركة واحدة دون تغير.