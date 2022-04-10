شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مرور 3 أعوام.. متضررو «واجهة الدمام» يطالبون بـ «فسخ العقود» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب بعض المتضررين من عدم تسلم الوحدات بمشروع واجهة الدمام السكنية ببرنامج البيع على الخارطة «وافي»، التابع لوزارة الإسكان، بفسخ عقودهم مع البرنامج واسترداد الدفعات التي سددوها للبنك، لا سيما بعد وقف الدعم عنه، وتحملهم أعباء مالية دون استلام الوحدات، مشيرين إلى أنهم لم يتسلموا وحداتهم حتى الآن رغم مرور 3 أعوام على العقود، فيما ينص العقد على التسلم بعد عامين من إبرام العقد.

وقالوا لـ (اليوم) إنهم طلبوا من الجهات المعنية إلغاء العقود عبر عدة وسائل، منها: منصة سكني، وعبر هاتف وزارة الإسكان، ولجنة البيع على الخارطة «وافي» عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني، لكن لم ترد أي جهة عليهم حتى الآن، ولم يتمكنوا من إلغاء العقود.

وقال أحد المتضررين من «وافي»، حسين شامي، إنه وقع العقود في مشروع الواجهة بالدمام في شهر رمضان عام 2019، ولم يتسلم وحدته حتى الآن، مشيرا إلى أنه يعتزم إلغاء عقده مع استرداد جميع الدفعات التي سددها للبنك.

وأضاف: إن أسعار العقارات ارتفعت حاليا ولا يستطيع تملك منزل جديد، خاصة أن راتبه لن يفي بالغرض، مشيرا إلى أن العقد ينص على استلام منزله في عام 2020، لكنه لم يتسلمه حتى الآن، فيما طرق جميع أبواب الجهات المعنية بذلك، ولم يحصل على رد أو إجابة.

وقال أحد المتضررين من المشروع، علي ربيع، إنه تقدم بعدة طلبات لفسخ عقده، سواء عبر منصة «سكني» أو هاتف الإسكان، بالإضافة إلى لجنة البيع على الخارطة «وافي»، والبريد الإلكتروني، دون الرد حتى الآن، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب رسمي إلى الشركة الوطنية للإسكان، وجاء ردها أنها ما زالت تبحث عن مطور لإكمال المشروع، وعليه الانتظار لحين تسلم المطور.

وأضاف: إن فسخ العقود جاء بعد انتظار لمدة ثلاث سنوات بعد إبرام العقد لتسلم الوحدات السكنية.

وقال أحد المتضررين من البرنامج، عبدالعزيز الشهراني، إن العقد الذي أبرمه مع الجهات المعنية ينص على استلام الوحدة السكنية في نهاية 2020، لكنه لم يتسلمه حتى الآن، مشيرا إلى أنه حاول فسخ العقد بعد المعاناة التي تكبدها خلال الفترة الماضية، وسحب المشروع من المطور السابق، إذ توقف الدعم السكني. وأضاف: إن الصندوق العقاري وجهه على الجهة التمويلية بعد توقف الدعم السكني، التي أحالته بدورها إلى وزارة الإسكان، وأخبروه أن التأجيل سيكون لمدة 6 أشهر، وطالبوه بإعادة الجدولة، مشيرا إلى أنه بعد الجدولة فوجئ بنقص الدعم من الصندوق العقاري رغم امتلاكه أوراقا رسمية تفيد بأحقيته في الدعم الكامل. وأشار إلى أنه أصبح تائها بين الجهات بعد مرور 3 سنوات من تعاقده، مطالبا تلك الجهات بفسخ عقده واسترداد أمواله بعد ما تعدى المدة المحددة للسكن في منزله، طبقا لشروط العقد.

وقال أحد المتضررين، فالح المطيري: إن العقد أبرمه منذ ثلاثة أعوام، ولم يتسلمه حتى الآن رغم أن البنك والمطور والإسكان ووافي لم توقف الأقساط المحصلة منه، مشيرا إلى أن الدعم توقف، وحاول بعدها فسخ العقد برفع 8 شكاوى أمام البنك المركزي لإجبار البنك بفسخ العقد، إلا أنه طالبه بإحضار خطاب عدم ممانعة من المطور السابق.

وتابع: «حصلت على خطاب عدم الممانعة من المطور السابق، لكن البنك لم يلتزم بوعوده، وأحالني لوزارة الإسكان التي أحالتني إلى المطور، ووجهني الأخير إلى الصندوق العقاري، لكنه أعادني مرة أخرى للبنك». ودعا المحامي جاسم العطية المتضررين إلى اللجوء إلى القضاء والمطالبة بحقوقهم بحسب العقد المبرم بينهم وبين الجهات ذات العلاقة، وتعويضهم عن الضرر الواقع عليهم، نتيجة التأخير في عدم استلام الوحدات، وقال العطية: إن الصلح الودي بين المتضررين والجهات المعنية هو الحل الأمثل.