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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير المالية محمد الجدعان التقى في جدة، بوزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي محمد أزمين علي.

وجرى خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات المالية والاقتصادية وتعزيز سبل التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، إلى جانب مناقشة أوجه التعاون لمواجهة تحديات التغير المناخي.

وأعرب وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي عن دعم ماليزيا للمملكة في استضافة معرض إكسبو للعام 2030م، في مدينة الرياض، ووجه الدعوة لوزير المالية السعودي لزيارة ماليزيا.

حضر اللقاء عدد من المسؤولين من وزارة المالية السعودية والجانب الماليزي.