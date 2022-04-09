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وجرى خلال اللقاءات بحث أوجه التعاون وسبل تعزيزها في عدد من مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي. كما ناقش رئيس البنك الإسلامي للتنمية خلال لقائه بمدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي جهاد عزور، سبل التعاون المشترك بشأن نقل المعرفة، بالإضافة إلى إنتاج تقارير حول التوقعات الاقتصادية في البلدان الأعضاء.
ووقع الجاسر مذكرة تفاهم مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، لدعم التحالف لمكافحة العمى الذي يمكن تفاديه.
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