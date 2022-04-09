شكرا لقرائتكم خبر رئيس البنك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، التقى عددا من محافظي ورؤساء الهيئات المالية، ووزراء ومحافظي عدد من المصارف المركزية العربية، على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، بمدينة جدة.

وجرى خلال اللقاءات بحث أوجه التعاون وسبل تعزيزها في عدد من مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي. كما ناقش رئيس البنك الإسلامي للتنمية خلال لقائه بمدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي جهاد عزور، سبل التعاون المشترك بشأن نقل المعرفة، بالإضافة إلى إنتاج تقارير حول التوقعات الاقتصادية في البلدان الأعضاء.

ووقع الجاسر مذكرة تفاهم مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، لدعم التحالف لمكافحة العمى الذي يمكن تفاديه.