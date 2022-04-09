شكرا لقرائتكم خبر حافلات مطار جدة البلد تنطلق اليوم بـ 15 ريالا للتذكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تطلق شركة مواصلات جدة اليوم، خدمة النقل السريع بين مطار الملك عبدالعزيز الدولي ووسط مدينة جدة، بالتعاون مع شركة مطارات جدة والشركة السعودية للنقل الجماعي «سابتكو»، وفق إطار تطوير خدمات النقل العام بمدينة جدة.

وتعمل خدمة النقل السريع بالحافلات داخل المطار على مدار الساعة خلال أيام الأسبوع، وربطها بمركز المدينة، ضمن التعاون المشترك لتطوير خدمات النقل بالحافلات من وإلى الصالة رقم «1» وكذلك بين الصالة رقم «1» والصالة الشمالية رقم «2»، وتوفير أفضل خدمات النقل لخدمة جميع شرائح المجتمع بمبلغ 15 ريالا، وإتاحة خيارات متنوعة للمسافرين للتنقل من المطار وإليه.

وخصصت شركة مطارات جدة موقفا خاصا بالحافلات في منطقتي المغادرة والقدوم في المطار بالصالة رقم «1»، إلى جانب تخصيص مساحة لإنشاء محطة انتظار أمام المواقع المخصصة لوقوف الحافلات بمنطقة القدوم، فيما سيتم قريبا ربط الصالة رقم «1» بالصالة الشمالية رقم «2»، كما سيتم ربطها من المطار إلى محطة سابتكو في البلد، بالإضافة إلى ربطها بالقرب من «فلامنجو مول» وبالقرب من «الأندلس مول» وفي طريق المدينة النازل بحي البغدادية 7.

وستعمل شركة مواصلات جدة أو من يمثلها على متابعة أداء الخدمة وما يتبعها من الالتزام بجدول التقاطر ونظافة الحافلة داخليا وخارجيا وسلامة تجهيزاتها، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية العاملة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي لتسهيل تنفيذ خدمة النقل بالحافلات من الصالة رقم «1» في المطار وإليها.

يذكر أن تصميم الحافلات جرى بطاقة استيعابية تتسع لعدد 33 راكبا، بالإضافة إلى أماكن مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأماكن فارغة لوضع حقائب السفر، حيث يمكن للراغبين في استخدام الحافلات شراء التذاكر عبر عدد من نقاط البيع المخصصة داخل المطار أو باستخدام تطبيق سابتكو للدفع.

خدمة النقل السريع بين مطار جدة ووسط البلد:







تعمل على 24 / 7



سعر التذكرة 15 ريالا



السعة 33 راكبا



أماكن للأشخاص ذوي الإعاقة



أماكن لوضع حقائب السفر



توفير 3 محطات توقف: