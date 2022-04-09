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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعت المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن مارس الماضي، وذلك في موعد أقصاه اليوم 10 أبريل.

وحثت الهيئة مكلفيها على المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الالكتروني، وذلك تجنبا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

كما دعت المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال، أو حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على تويتر، أو البريد الالكتروني، أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الالكتروني.