الاقتصاد

المجمعة للتأمين الإجباري: تعرف على المركبات الكهربائية المرخصة خلال 9 أشهر

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القاهرة - سامية سيد - كشفت المجمعة المصرية للتأمين، عن عدد المركبات الكهربائية التى تم التأمين عليها من 1يوليو2021 وحتى 31 مارس 2022، كالتالى:

 

احتلت فولكس فاجن المرتبة الأولى فى السيارات الملاكى بـ128سيارة، وتسلا المركز الثانى ب38سيارة و بى ام دبليو فى المركز الثالث 23 ثم هيونداى 14فى المركز الرابع  سيارة ثم فيات وهيونداى فى المركز الخامس  15 سيارة ثم بورش فى المركز السادس  13 سيارات ثم كيا فى المركز السابع 12 سيارات ثم شيفورولية 8 فى المركز الثامن وفى المركزالتاسع جاك وشيرى 7 سيارات ثم مرسيدس فى المركز العاشر 5 سيارات.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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