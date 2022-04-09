شكرا لقرائتكم خبر عن البريد المصرى شكل تانى.. نقلة نوعية بالخدمات الحكومية والمدفوعات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يعد البريد المصرى مجرد هيئة تقليدية تقدم خدمات مجتمعية وبريدية من إرسال الخطابات الورقية وطوابع تذكارية وخدمات صندوق التوفير أو تلك المتعلقة بالطرود البريدية وصرف المعاشات فقد، حيث شهدت نقلة نوعية على مدار خمس سنوات من تطور كبير سواء على مستوى الخدمات والمكاتب وتدريب العاملين وتحقيق الشمول المالى والتحول الرقمى عبر أكثر من 4 آلاف مكتب على مستوى الجمهورية.

وتنفذ الهيئة القومية للبريد استراتيجية للتطوير الشامل لمكاتب البريد من حيث الشكل والمضمون؛ فى إطار الدور الحيوى الذى يقوم به البريد كأحد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية، وأحد الركائز الداعمة لتنفيذ خطة الدولة لتحقيق الشمول المالى.

تقدم هيئة البريد العديد من الخدمات الحكومية الجماهيرية إلى جانب الخدمات المالية والمجتمعية والبريدية عبر مكاتبها المنتشرة فى المحافظات حيث تمتلك أكبر شبكة فروع لهيئة حكومية تستطيع من خلالها الوصول لجميع المواطنين وفى أى مكان، ومن أبرز تلك الخدمات ما يتعلق ببعض خدمات الأحوال المدنية والمرور وخدمات قنصلية ودفع مصروفات المدارس الحكومية وشحن عدادات الكهرباء وطرح شقق الاسكان الاجتماعى وغيرها من الخدمات الحكومية التى يمكن أن يحصل عليها أى مواطن من مراكز الخدمات البريدية على مستوى الجمهورية والتى أصبحت مشابهة للبنوك.

الى جانب ذلك تم افتتاح مركز مراقبة وتشغيل الخدمات الذى يهدف إلى متابعة ومراقبة أداء جميع الخدمات التى تقدمها الهيئة القومية للبريد للمواطنين، والاكتشاف المبكر لجميع الأعطال الطارئة على الشبكات فى جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية ومراكز البيانات فور حدوثها وتوفير حلول استباقية لها.

وأعلن البريد المصرى فى وقت سابق تطبيق منظومة الدفع غير النقدى باستخدام أفضل النظم والحلول المتطورة بما يسهم فى تنفيذ كافة المعاملات غير النقدية بكل سهولة ويسر، وذلك فى إطار اهتمام البريد بتطبيق أفضل الحلول التكنولوجية على كافة الخدمات والمعاملات باستخدام التكنولوجيات المتطورة، والحلول الرقمية المتكاملة لتسهيل المعاملات المالية.

ومنظومة البريد المصرى للدفع غير النقدى ستحقق الاندماج والتكامل المالى لعملاء البريد المصري، بما يمكنهم من السداد غير النقدى للخدمات مثل سداد مخالفات المرور ومصاريف المدارس ومشروعات الإسكان، إلى جانب سداد الرسوم المقررة للخدمات البريدية مثل سداد تكاليف نقل الطرود وشراء الطوابع وذلك من خلال ماكينات نقاط البيع "POS" المنتشرة بجميع مكاتب البريد فى جميع أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث معايير الأمن والسلامة فى تنفيذ معاملات الدفع والتحصيل الإلكتروني، ومن المقرر خلال الفترة القادمة التوسع فى مجالات الدفع الإلكترونى لتسهيل التسوق وخدمات التجارة الإلكترونية باستخدام تقنية الـ "QR code" وتطبيقات الهاتف المحمول، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو تطبيق منظومة الشمول المالي، وتعظيم استفادة المواطنين من خدمات الدفع غير النقدي.

وتعمل الهيئة على تحقيق الشمول المالى والتمكين الرقمى عبر تطبيق أفضل الحلول التكنولوجية على كافة الخدمات والمعاملات باستخدام التكنولوجيا المتطورة، والحلول الرقمية المتكاملة لتسهيل وتأمين المعاملات بهدف الوصول إلى أفضل منظومة متكاملة لتقديم الخدمات بما يتواكب مع متطلبات خطة التمكين الرقمى بالبريد المصرى، وبما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والاندماج والتكامل المالى بين الهيئة ومختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وفى سبيل وقعت الهيئة تعاون مع شركة "باى سكاى" فى مجال حلول الدفع الإلكترونى والخدمات المالية الرقمية.

ووصل إجمالى مكاتب الهيئة القومية للبريد على مستوى الجمهورية إلى نحو 4200 مكتب بعد إنشاء 200 مكتب جديد بنهاية، كما تم تطوير 1500 مكتب بريد ليصل إجمالى المكاتب المطورة نحو 3130 مكتب بريد، إلى جانب تجهيز 49 سيارة متنقلة مجهزة بأحدث النظم التكنولوجية ليصل إجمالى عدد السيارات المتنقلة إلى 89 سيارة وذلك لتأدية جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية المقدمة من البريد المصرى للمواطنين وذلك فى إطار تنفيذ خطة البريد المصرى للتوسع فى المنافذ البريدية.

بلغت استثمارات خطة تطوير البريد المصرى خلال العام الحالى نحو 4 مليار جنيه؛ مؤكدا على انه بلغ اجمالى عدد مكاتب البريد نحو 4147 مكتب بريد ومستهدف أن يصل العدد إلى 4200 بنهاية العام الحالي؛ مشيرا إلى أنه بلغ عدد المكاتب المطورة نحو 2855 مكتب بريد، فيما يستهدف أن يصل إجمالى المكاتب المطورة بنهاية عام 2021 نحو 3130 مكتب بريد؛ كما تم استحداث منافذ بريدية جديدة من خلال انشاء 147 مكتب بريد من مستهدف 200 مكتب بنهاية 2021، فيما وصل اجمالى عدد الاكشاك البريدية إلى نحو35 كشك بريدى من مستهدف 50 كشك بريدى بنهاية 2021،، بالإضافة إلى وصول عدد المكاتب المتنقلة إلى نحو 83 سيارة مجهزة ومزودة بموظفى البريد وماكينة صارف إلى من مستهدف 89 مكتب متنقل بنهاية 2021، كما بلغ اجمالى عدد ماكينات الصراف الالى 750 ماكينة من مستهدف 1750 ماكينة بنهاية 2021.