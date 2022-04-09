شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض «البيتكوين» 1.3% إلى 42 ألفا و239 دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة 3ر1% إلى 42 ألفا و239 دولار منذ الساعة الخامسة مساء أمس الجمعة، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم .

وتقلبت أسعار بيتكوين بمتوسط بلغت نسبته 8ر1%، حيث يتم تداولها بين 42 ألفا و123 دولار و42 ألفا و867 دولار.

وانخفضت الآن بنسبة 39% عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 تشرين ثان/نوفمبر عند 68 ألفا و992 دولار .

وفقدت عملة بيتكوين 8ر8% من قيمتها في الأسبوع الماضي وتراجعت بنسبة 8ر8% حتى الآن هذا العام.