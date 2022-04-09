الاقتصاد

انخفاض «البيتكوين» 1.3% إلى 42 ألفا و239 دولار

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض «» 1.3% إلى 42 ألفا و239 دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة 3ر1% إلى 42 ألفا و239 دولار منذ الساعة الخامسة مساء أمس الجمعة، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم .

وتقلبت أسعار بيتكوين بمتوسط بلغت نسبته 8ر1%، حيث يتم تداولها بين 42 ألفا و123 دولار و42 ألفا و867 دولار.

وانخفضت الآن بنسبة 39% عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 تشرين ثان/نوفمبر عند 68 ألفا و992 دولار .

وفقدت عملة بيتكوين 8ر8% من قيمتها في الأسبوع الماضي وتراجعت بنسبة 8ر8% حتى الآن هذا العام.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا