الاقتصاد

الدينار الكويتي في مصر يستقر عند مستويات الأسبوع الماضي

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدينار الكويتى اليوم، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 57.68 جنيه للشراء، و60.29 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 56.34 جنيه للشراء، و60.35 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 59.94 جنيه للشراء، و60.44 جنيه للبيع.

 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

 

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

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سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
 

59.94 جنيه للشراء.

60.44 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
 

57.68 جنيه للشراء.

60.29 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
 

57.68 جنيه للشراء.

60.29 جنيه للبيع.

 

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سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
 

57.68 جنيه للشراء.

60.37 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
 

56.34 جنيه للشراء.

60.35 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي
 

60.68 جنيه للشراء.

 

60.35 جنيه للبيع.

 

 

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