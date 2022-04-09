«لو عايز تقدم على شقة بالإسكان وقلقان».. من خلال هذا الرابط.. احسب قسط شقتك قبل التقديم

الشارقة - اميمة ياسر - يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الماضية عن كيفية التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي ومدى ارتفاع القسط أو انخفاضه في إعلانات الشقق المقبلة.

«» تقدم خدمة «إزى تحسب قسط شقتك قبل ما تقدم على شقق الإسكان فى الإعلان المقبل».

بدورها، أوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى إطلاق خدمة جديدة على الموقع الإلكتروني للصندوق الخاص بحجز الوحدات، الأولي حاسبة إلكترونية تمكن المواطن من احتساب القيم التقديرية لمبلغ التمويل العقاري وقيمة الأقساط الشهرية في ضوء سعر الوحدة السكنية والدخل الخاص بصاحب الطلب، وسنه عند التمويل وذلك عبر الرابط https://nch.shmff.gov.eg/home/CalculateLoan



وأضافت، أنه لابد من توافر عدد من الشروط للمواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان ، ومنها أنه لا يحق للمتقدم أو للأسرة «الزوج/الزوجة/الأولاد القصر»، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة «الزوج/الزوجة/الأولاد القصر»، وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغيـر أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي.



ولفتت إلى أن الشروط تضمنت ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة وحدة سكنية ، وألا يكون المتقدم أو الأسرة استفاد من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو بتاريخ يوليو 2021، كما يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً، ويحق للصندوق أو للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها.

ونوهت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الشروط تتضمن أيضًا أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصري الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، وألا يزيد سنه عن سن المعاش (المُقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019) في تاريخ نهاية مدة القرض (تُحدد وفقاً للدراسة الائتمانية للجهة الممولة)، وألا يزيد سن المتقدم من أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات عن 75 سنة في تاريخ نهاية مدة القرض، بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة.