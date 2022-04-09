شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل 3 مشروعات بتروكيماويات ضخمة لتوفير احتياجات السوق وتصدير فائض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف مشروعات البتروكيماويات الجاري تنفيذها حاليًا، استدامة توفير احتياجات السوق المحلى من المنتجات البتروكيماوية، التي تقوم عليها الكثير من الصناعات التكميلية وتصدير الفائض منها للأسواق الخارجية بما يدعم الاقتصاد القومي وفيما أهم المعلومات المتعلقة بثلاث مشروعات جارى استكمال تنفيذها خلال العام وكانت كالتالى..

1- مشروع إنتاج مشتقات الميثانول شركة السويس لمشتقات الميثانول والذي يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة لمادة الميثانول المنتجة بشركة ايميثانكس ومادة الـيـوريـا المنتجة بشركـة مـوبـكـو والـصـودا الـكـاويـة المنتـجـة بـشـركـة البتروكيماويات المصريـة لإنتاج 87 ألف طن سـنـويًا من اليوريا فورمالـدهـيد و ٥٢ ألف طن سنويًا من مادة النفثالين فورمالدهيد المسلفن، ومن المتوقع بدء تشغيل المشروع في مايو 2023.

2- مجمع البحرالأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وذلك في إطار خـطة الدولة لتنمية المنطقة الاقتصادية للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البتروكيـماوية وتـصدير الفائض، وتبلغ طاقـة المشروع حوالي 4 مليون طن من الزيت الخام المستورد وذلك لإنتاج حوالي 2.7 مليـون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية، 930 ألـف طـن سنوياً من المنتجات البترولية ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع في نهاية عام 2024.

3- مشروع إنتاج الإيثانول الحـيـوى بهدف إنتاج حـوالي 100 ألف طن سـنـوياً مـن الإيثانول الحـيـوى، 120 ألـف طـن مـن مـادة الفيناس كمنتج ثانـوى ( يـسـتـخـدم كعلف حـيـواني) اعتماداً على حـوالي ٤٢٠ ألف طن مـن المولاس المنتج بشركات السكر المصريـة، ومن المتوقع بدء تشغيل المشروع في الربع الثالث من عام 2023.