شكرا لقرائتكم خبر عن "الأهلي للاستثمارات" ترفع حصتها في 6 شركات مطاحن بالبورصة بين 9-26% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت شركة الأهلي للاستثمارات، حصتها بـ6 شركات مطاحن مدرجة بالبورصة المصرية خلال الربع الأول من عام 2022 لتتراوح بين 9-26%، بحسب افصاحات الشركات للبورصة، فيما استقرت نسب باقي المساهمين سواء القابضة للصناعات الغذائية واتحاد العاملين المساهمين.

يأتي ذلك في ضوء إلزام شركات البورصة بالإعلان عن تعاملات المساهمين الرئيسيين والأطراف المرتبطة وطبقاً للفقرة الأخيرة، والتي تنص على إلزام كل مساهم بالإفصاح للبورصة المصرية دورياً عما يملكه وأطرافه المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر من الأوراق المالية الممثلة لرأس مال الشركة المقيدة بالبورصة أو حقوق التصويت بها.

وزادت شركة الأهلي للاستثمارات، حصتها بشركة مطاحن مصر الوسطى من 4.08 مليون سهم تمثل 27.715% إلى 4.99 مليون سهم تعادل 27.843%، وبشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة من 2.7 مليون سهم تعادل 25.347% إلى 2.79 مليون سهم تعادل 26.093%، وبشركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة من 680.4 ألف سهم تعادل 11.34% إلى 684.8 ألف سهم تعادل 11.413%.

كما رفعت شركة الأهلي للاستثمارات حصتها بشركة مطاحن مصر العليا من 675.3 ألف سهم تمثل 9.64% إلى 677.3 ألف سهم تعادل 9.68%، وبشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا من 841.7 ألف سهم تعادل 11.223% إلى 856.8 ألف سهم تعادل 11.423%، وبشركة مطاحن شرق الدلتا من 608.8 ألف سهم تعادل 10.147% إلى 613 ألف سهم تعادل 10.22%.

ووفقاً لآخر تعديل لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية في 27 ديسمبر لعام 2020 وإلى المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014 بتاريخ 22 يناير عام 2014، والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 لسنة 2014 بتاريخ 21 ديسمبر عام 2014، ورقم 13 لسنة 2018 بتاريخ 27 مارس عام 2018، والخاصة بالإفصاح عن تعاملات المساهمين الرئيسيين والأطراف المرتبطة وطبقاً للفقرة الأخيرة، والتي تنص على إلزام كل مساهم بالإفصاح للبورصة المصرية دورياً عما يملكه وأطرافه المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر من الأوراق المالية الممثلة لرأس مال الشركة المقيدة بالبورصة أو حقوق التصويت بها.