شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الرميح.. تجديد التواصل ودعم القيم الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعكس مجلس رجل الأعمال أحمد الرميح في الخبر، روح المحبة والوئام، التي تتميز بها المملكة، عبر مشهد أصيل يستقبل خلاله الأخوة والأحباب والجيران ورجال الأعمال والأصدقاء، وجميع أطياف المجتمع.

وتمثل اللقاءات الرمضانية، فرصة رحبة لتجديد دماء التواصل ودعم القيم الإنسانية، فيما يعزز المجلس هذا المفهوم الأصيل، بمزيد من الفعاليات المتنوعة التي تضفي على نفس الزائرين مزيدا من الأريحية في جو من الترابط، المدعوم بالنقاش الأخوي، وأجواء السعادة.

ويمثل تنوع الأطياف المجتمعية في المجلس، مجالا رحبا لطرح الأفكار والنقاشات البناءة والحيوية، بين الفئات العمرية المختلفة، ما يدعم مفهوم التواصل بين الأجيال المختلفة.