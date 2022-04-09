شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الجميح.. تآلف مجتمعي ونقاشات بناءة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعزز مجلس رجل الأعمال إبراهيم الجميح بالدمام، مفهوم التآلف المجتمعي، في حلقات نقاشية وأخوية تدعم العقول بالعلم والمعرفة، والقلوب بالتنقية والتصفية، متخذا من مبدأ التواصل أساسا صلبا لترابط المجتمع وتكاتفه.

ويستمد المجلس من خصوصية شهر رمضان الكريم، غطاءً من المحبة والأمل والسلام، متسلحا بتواصل حيوي وفعال بين أطراف المجتمع، ويستضيف الأهل والأخوة والجيران ورجال الأعمال والأصدقاء، ومختلف الأطياف، في مشهد أصيل يعكس ثقافة المملكة، التي تولي الترابط المجتمعي والنقاشات البناءة أولوية كبرى.