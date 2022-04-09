شكرا لقرائتكم خبر عن في 7خطوات.. إزاي تحصل على ترخيص شركة الأنشطة المالية باستخدام التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

1- يقدم طلب الحصول على الترخيص بمزاولة النشاط من خلال أحد وكلاء المؤسسين المقيدين لدى الهيئة ممن لديهم هوية رقمية وفقًا للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، على النموذج الرقمي المعد لهذا الغرض، وذلك عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك أو أية وسيلة أخرى تحددها الهيئة مرفقًا به المستندات الدالة على استيفاء الشروط الواردة بالمادة الثالثة من هذا القرار.

2- العقد الابتدائي والنظام الأساسي والسجل التجاري والبطاقة الضريبية للشركة.

3- بيان بالمساهمات التي تمثل (10%) على الأقل في أية مؤسسات مالية أخرى عاملة في مصر والمملوكة للمؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين الذين تزيد نسبة ملكيتهم على (10%) من أسم الشركة.

4- دليل يتضمن التوثيق الفني للتجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين المستخدمة في مزاولة النشاط.

5- صورة من سند حيازة مقر الشركة.

6- محضر الجمعية التأسيسية/ مجلس إدارة الشركة الذي يفيد تشكيل مجلس الإدارة بما يتوافق ومتطلبات حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية وبيان بأسمائهم وتحديد صفة كل منهم.

7- ما يفيد سداد رسم الترخيص بواقع مبلغ 50 ألف جنيه، يتم سداده بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.

وسبق أن أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، 465 موافقة على ترخيص جديد، وإضافة أنشطة للشركات والجهات لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2021، موزعة بين 404 ترخيص جديد و61 لإضافة أنشطة، مقارنة مع 306 موافقة خلال عام 2020 موزعة بين 253 ترخيص جديد و53 موافقة لإضافة أنشطة، يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة في تطوير الإطار المؤسسي للقطاع المالي غير المصرفي.